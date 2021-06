Rodzaje silników w łodziach i jachtach

Zasadniczo jednostki napędowe dzieli się na dwa rodzaje - silniki stacjonarne i zaburtowe. Pierwszy rodzaj przeznaczony jest do montażu wewnątrz kadłuba w łodzi, co zapewnia mu dobre wytłumienie i niewielki stopień przenoszenia wibracji na pokład. Lżejsze, tańsze i korzystniejsze pod kątem ekonomicznym są silniki zaburtowe. Chociaż charakteryzują się o wiele gorszym wytłumieniem, są sposoby na wyciszenie silnika zaburtowego, podnosząc tym samym znacząco komfort użytkowania łodzi.

Metoda na wyciszenie silnika zaburtowego

Ogromny hałas, jaki powoduje działanie silników napędzających jachty i łodzie dodatkowo wzmaga akustyka wody. Potrafi on skutecznie obniżyć jakość wypoczynku zarówno osobom na pokładzie, jak i wszystkim osobom wokół. Wyjątkowo skutecznym sposobem na wyciszenie silnika zaburtowego są jednak wysokiej jakości pianki wygłuszające. Pochłaniają one hałas, są materiałem trudnopalnym i samogasnącym, odpornym na zabrudzenia, benzynę i wodę. Co więcej, są także łatwe w montażu i dostępne w kilku wariantach.